Бразилия начнет первую в истории кампанию по вакцинации от лихорадки денге

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Минздрав Бразилии в феврале начнет первую массовую вакцинацию населения от лихорадки денге. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Вакцина будет применена впервые. Вакцинация от денге начнется в феврале в регионах, где сложилась опасная эпидемиологическая ситуация. Это 521 населенный пункт в 16 бразильских штатах и в столичном округе", - говорится в сообщении.

По данным медиков, первыми новую вакцину получат дети и подростки в возрасте от 10 до 14 лет, затем кампания будет расширена на другие возрастные группы.

"Именно дети наиболее уязвимы к болезни и чаще других категорий населения переносят ее в тяжелой форме, требующей госпитализации", - отмечает Минздрав. Бразилия стала первой страной в мире, где удалось получить вакцину от денге и включить ее в пакет бесплатного медицинского обслуживания граждан. Этот вид обслуживания доступен для всех, в том числе для посещающих страну туристов.

Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание, переносчиками которого являются комары вида Aedes Aegypti. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с комарами-переносчиками. Первая в мире вакцина от денге была разработана бразильскими эпидемиологами. Она получила сертификацию для вакцинации населения в декабре 2023 года.