В Белгороде планируют установить мемориал в память о погибших при обстреле 30 декабря

Жители города ранее организовали стихийный мемориал у арт-объекта "Сердце"

ТАСС, 26 января. Мемориал в память о погибших 30 декабря 2023 года в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют установить в Белгороде на месте стихийного мемориала, который организовали жители города.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью телеканалу "Соловьев Live".

"У нас, конечно, желание, пригласив хорошего архитектора, скульптора, попытаться вот здесь оставить навсегда память о том страшном дне. В какой форме? Я думаю, что вот как раз сердце должно остаться, но уже не в виде арт-объекта, а в виде памяти. Это запрос не власти, это запрос вот жителей, которые прошли через тот страшный день", - сказал глава региона.

Жители Белгорода организовали стихийный мемориал у арт-объекта "Сердце" в центре города в память о погибших при обстреле 30 декабря. Люди несут туда цветы и игрушки.