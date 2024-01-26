Путин обещал освободить от имущественного налога членов семей участников СВО

Как отметил президент, сейчас действует правило, согласно которому от этого налога освобождаются участники специальной военной операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству совместно с региональными властями освободить членов семей участников специальной военной операции (СВО) от имущественного налога.

"У нас сейчас действует правило, согласно которому от этого налога освобождаются участники СВО. А члены семей - нет, это правда. И тогда получается, если несовершеннолетние дети, жены, супруги являются собственниками жилого помещения, то они должны платить. По сути, вы должны за них платить. Имущественный налог - это местный налог, не федеральный. Но если уж государство делает что-то, то делать должно основательно. Этот вопрос будет решен", - заверил Путин в ходе общения со студентами - участниками СВО в Петербурге.

Он добавил: "Я поручу Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его [вопрос] в ближайшее время и решить. Думаю, пара-тройка недель потребуется, но мы это сделаем".