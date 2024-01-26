26 января, 15:49,
обновлено 26 января, 15:56
Военная операция на Украине

Путин обещал освободить от имущественного налога членов семей участников СВО

Как отметил президент, сейчас действует правило, согласно которому от этого налога освобождаются участники специальной военной операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству совместно с региональными властями освободить членов семей участников специальной военной операции (СВО) от имущественного налога.

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"У нас сейчас действует правило, согласно которому от этого налога освобождаются участники СВО. А члены семей - нет, это правда. И тогда получается, если несовершеннолетние дети, жены, супруги являются собственниками жилого помещения, то они должны платить. По сути, вы должны за них платить. Имущественный налог - это местный налог, не федеральный. Но если уж государство делает что-то, то делать должно основательно. Этот вопрос будет решен", - заверил Путин в ходе общения со студентами - участниками СВО в Петербурге.

Он добавил: "Я поручу Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его [вопрос] в ближайшее время и решить. Думаю, пара-тройка недель потребуется, но мы это сделаем". 

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