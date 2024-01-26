Минюст признал иноагентами блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова

В соответствующий реестр также включили новостное издание "Вот так"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов российского предпринимателя, блогера Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Д. В. Потапенко участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - говорится в сообщении.

Трудолюбов сотрудничал с нежелательными организациями, выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации.

В реестр также включено новостное издание "Вот так", которое распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступало против специальной военной операции на Украине. Учредителем проекта является иностранная медиакорпорация.