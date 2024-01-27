В Казахстане с 23 января зафиксировали более 1,9 тыс. подземных толчков

Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением

АСТАНА, 27 января. /ТАСС/. Казахстанские специалисты с 23 января зарегистрировали на территории республики свыше 1,9 тыс. подземных толчков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС с 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1,9 тыс. подземных толчков, из которых 11 ощутимых. Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. "Сколько по времени будет происходить этот процесс - зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", - полагают в министерстве.

В свою очередь в департаменте по ЧС Алма-Аты отметили, что из произошедших с 23 по 26 января афтершоков 11 ощущались в мегаполисе, их сила составила 2 балла по шкале MSK-24.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. При этом объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные предприятия работают в штатном режиме, обстановка стабильная.