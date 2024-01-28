В Ростове-на-Дону за материальной помощью обратилась 121 семья из обрушившегося дома

Глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что вопрос оказания помощи жителям находится на контроле администрации города и прокуратуры области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону 121 семья, проживавшая в аварийном доме, в котором обрушился один из подъездов, подала заявление на выплату материальной помощи.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"В администрацию Ворошиловского района [Ростова-на-Дону] подано 121 заявление от семей на выплаты единовременной материальной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Вопрос оказания помощи жителям пострадавшего дома находится на контроле администрации города и прокуратуры области", - написал Логвиненко.

Он также отметил, что 24 семьи в составе 57 человек размещены в жилье муниципального маневренного фонда. У родственников разместились 163 человека.