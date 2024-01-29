На Сахалине из-за расчистки дорог для некоторых школьников продлили дистанционку

Речь идет об учениках Южно-Сахалинска и села Новотроицкое Анивского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Очные занятия для школьников всех школ Южно-Сахалинска и села Новотроицкое Анивского района на юге Сахалина на 30 января отменены из-за проведения работ по ликвидации последствий циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

"В связи с проведением работ по расчистке дорог и подъездных путей, в целях обеспечения безопасности детей принято решение о продлении 30 января дистанционного формата обучения для школьников Южно-Сахалинска и села Новотроицкое Анивского района", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и расчистки дорог от снега с 23 января большинство школьников юга и центра Сахалина на неделю были переведены на дистанционное обучение.

С 23 по 27 января на Сахалине бушевал снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как нарушилось авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходили поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах не было электричества, не работали предприятия, так как люди были освобождены от работы, а в Южно-Сахалинске не ходил городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января до утра 29 января действовал режим ЧС.