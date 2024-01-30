Дрозденко отметил возросший интерес у местных жителей к мемориалу в Гатчинском районе

В церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Новый мемориал в Гатчинском районе Ленинградской области в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, вызывает огромный интерес у людей, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"От имени всех наших ветеранов, блокадников [хочу] передать слова благодарности за участие в мероприятии [по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от блокады]. И конечно, слова огромной благодарности за мемориал, за монумент. Потому что, представляете, мы его еще не открыли с экскурсоводами, но уже два дня на стоянке не поставить машину. После вашего открытия люди приезжают целыми семьями <...> Огромный, огромный интерес. И конечно же, правильная реакция на ваше выступление. Блокадники просили передать низкий поклон", - сказал Дрозденко.

"И вам спасибо, что место хорошее подобрали", - ответил президент.

Путин 27 января вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника в Гатчинском районе Ленинградской области приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в церемонии открытия также приняли участие политики, общественные деятели, а также 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" - потомки жителей блокадного города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев.

Территория Гатчинского района, где возведен мемориал, выбрана не случайно, в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.

По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Это стела, на вершине которой установлена фигура матери с детьми, а внизу выполнена масштабная скульптурная композиция, состоящая из 150 барельефов, воссоздающих истории реальных мирных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов. Перед стелой горит Вечный огонь - у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в разных странах Европы.