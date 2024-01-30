СМИ: в Пхеньяне состоялся показ фильма по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда

Мероприятие прошло 29 января в кинотеатре "Тэдонмун"

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. В Пхеньяне состоялся показ документального фильма, приуроченный к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как указывает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), его организовало посольство России и Общество корейско-российской дружбы.

Мероприятие состоялось 29 января в кинотеатре "Тэдонмун". Присутствовали посол в Пхеньяне Александр Мацегора, заместитель председателя общества Лю Гён Иль, российские дипломаты и руководящие работники. Участники выступили с речами.

"Они подчеркнули, что нынешний киносмотр служит моментом, вносящим вклад в укрепление уз дружбы между народами двух стран - КНДР и РФ, в дальнейшее развитие стратегических и традиционных отношений дружбы и сотрудничества", - информирует агентство. "Выступившие в своей речи отметили, что во время Второй мировой войны советская армия и жители Ленинграда при жестокой блокаде фашистских агрессоров проявили массовый героизм и беспримерную самоотверженность, защитили город и нанесли серьезные удары по врагу, и тем самым внесли большой вклад в достижение окончательной победы в войне", - добавляет ЦТАК.

Указывается, что был показан советский документальный фильм "Великая победа под Ленинградом".