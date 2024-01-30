Дни заповедных территорий на выставке-форуме "Россия" посетили 25 тыс. человек

Для них организовали тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы и викторины

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дни заповедных территорий, которые прошли с 11 по 28 января в павильоне "Природоград" на выставке-форуме "Россия", посетили 25 тыс. гостей. Они узнали про 70 заповедников, национальных парков и заказников, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

"Одна из ключевых задач выставки-форума "Россия" - знакомство москвичей и гостей столицы с уникальными достопримечательностями российских регионов, расположенными, в том числе, на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках и национальных парках сохраняются редкие виды животных, первозданные леса, значимые объекты исторического и культурного наследия. Благодаря таким мероприятиям, как Дни заповедных территорий, даже самые отдаленные уголки дикой природы становятся ближе к жителям России, позволяя им еще сильнее влюбиться в свою Родину", - заявила руководитель Росзаповедцентра Дарья Мацук, чьи слова приводятся в сообщении.

Тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы и викторины познакомили москвичей и гостей города с природой Байкала, Кавказа, Арктики, Дальнего Востока, редкими видами животных, научными открытиями и туристическими маршрутами. Также на площадке "Природограда" работала "Заповедная почта", благодаря которой посетители павильона могли отправить открытки с заповедных территорий страны.

Финальный день заповедных территорий посвятили историко-культурному наследию природных территорий. Гости мероприятия открыли для себя красоту горной Алании, узнали о сибирских скифах, разгадали загадки музеев под открытым небом и приобщились к культуре Русского Севера, увидев выступление одного из самых ярких и самобытных фольклорных коллективов Архангельской области из национального парка "Кенозерский".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.