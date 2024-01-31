В прокуратуре Приморья заявили о необходимости комплексного подхода к ремонту сетей ЖКХ

По словам прокурора региона Сергея Столярова, средствами надзора в 2023 году решили вопрос замены, ремонта и реконструкции почти 500 км коммунальных сетей

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Проблема общей изношенности теплосетей сохраняется в Приморье, несмотря на активную работу по их замене со стороны профильных ведомств. Проблема их изношенности требует комплексного решения, сообщил на заседании коллегии Приморского края прокурор региона Сергей Столяров.

"Средствами надзора в 2023 году решен вопрос замены, ремонта и реконструкции почти 500 км коммунальных сетей. Вместе с тем проблема их изношенности требует комплексного решения. В рамках инвестиционных программ, при реализации мастер-планов городов Приморья, проектировании города-спутника (Владивостока - прим. ТАСС) возведение новых микрорайонов и промышленных объектов должно сопровождаться одновременно с расчетом возможности обеспечить их коммунальными ресурсами и строительством сетей", - обозначил Столяров.

Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края ранее сообщали о проведении инвентаризации объектов ЖКХ. По итогам профильные ведомства подготовили пятилетний план по модернизации и реконструкции. Расчетная стоимость всех работ составит порядка 180 млрд рублей.