Минздрав и "Защитники Отечества" готовят программу диспансеризации для ветеранов СВО

Председатель фонда Анна Цивилева считает, что углубленная диспансеризация необходима всем бойцам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минздрав России совместно с фондом "Защитники Отечества" готовят программу по проведению углубленной диспансеризации ветеранов специальной военной операции (СВО). Проходить ее ветераны будут ежегодно в течение трех лет после увольнения со службы, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"В настоящее время фонд совместно с Минздравом России готовят программу углубленной диспансеризации. Ветераны будут проходить ее ежегодно в течение первых трех лет после увольнения с военной службы. Это позволит своевременно выявлять все возможные нарушения и проводить лечение на ранних стадиях", - сказала председатель фонда Анна Цивилева, слова которой приводит пресс-служба.

Цивилева считает, что углубленная диспансеризация необходима всем бойцам, так как болезням, не требующим оказания экстренной помощи, уделяется мало внимания. "Основная цель лечения в госпиталях - устранение жизнеугрожающих состояний. А вот заболеваниям, не требующим оказания экстренной помощи, уделяется недостаточно внимания. Это контузии, поражение ЛОР-органов, глаз, последствия поражения нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также имеющиеся хронические заболевания", - заявила глава фонда.

"Необходимо организовать программу углубленной диспансеризацию так, чтобы ветераны могли пройти первый ее этап, а также получить необходимые консультации врачей-специалистов в одной медицинской организации за один визит", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.