В Приморье группировка противопожарной службы превысила 2 тыс. человек

По прогнозам регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пожароопасный сезон ожидается "непростым"

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Группировка краевой противопожарной службы Приморского края перед наступлением весеннего противопожарного сезона увеличена до более чем 2 тыс. человек. Об этом рассказал в беседе с ТАСС министр Приморского края по делам ГО и ЧС Александр Златкин.

"Группировка субъектовых пожарно-спасательных сил существенно увеличилась в этом году. У нас было до недавнего времени менее 1 900 человек, сейчас это количество перевалило за 2 тыс., и это, подчеркну, только краевая противопожарная служба. Надо помнить, что в этом процессе участвуют также силы авиалесоохраны, лесничеств, в том числе военных, силы МЧС России, что касается защиты населенных пунктов", - рассказал Златкин.

По словам министра, ведомству приходится реагировать на все ландшафтные возгорания, даже небольшие и даже в отдалении от лесной полосы или жилья. "Все потому что характер ветров у нас такой, что все может очень быстро поменяться. Ждать, что оно само затухнет - слишком опасно", - пояснил он.

В 2023 году оперативность тушения лесных пожаров в Приморском крае в первые сутки составила 97%, количество и площадь пожаров в регионе не превысила установленных Рослесхозом значений. При этом, согласно прогнозам регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, следующий пожароопасный сезон ожидается "непростым".

Как ранее сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, общая площадь, пройденная огнем на Дальнем Востоке за период прошлогоднего пожароопасного сезона, составила чуть более 3,5 млн га. Работу региональных ведомств по оперативности обнаружения лесных пожаров на малых площадях, по тушению в первые сутки, он оценил положительно.