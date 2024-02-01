Путину на ВДНХ представили проект создания кампуса мирового уровня на базе МГСУ

После возведения кампуса количество студентов-очников увеличится до 20 тыс.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину представили проект по созданию кампуса мирового уровня на базе НИУ МГСУ. Мероприятие прошло на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Ожидается, что вуз станет центром стратегического развития науки и образования в строительной отрасли и ЖКХ, проектным и общественно-деловым кластером. После возведения кампуса количество студентов-очников увеличится до 20 тыс.

Путину рассказали, что строительство планируется вести в три этапа - до 2035 года. На первом и втором этапе появятся образовательно-научный кластер, ледовая арена, реконструированный дворец спорта с технопарком. На третьем этапе также возведут общежития и арендное жилье, военно-учебный центр, дворец культуры, площадки для активного отдыха.

Общая стоимость научного оборудования в кластере составит не менее 6,26 млрд рублей, образовательного - не менее 1,51 млрд рублей. На благоустройство направят не менее 450 млн рублей.

После завершения строительства кампуса вся образовательная и научная деятельность МГСУ будет локализована на единой территории.