Президента Колумбии выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру Густаво Петро предложил норвежский депутат Расмус Ханссон

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Норвежский депутат Расмус Ханссон предложил кандидатуру президента Колумбии Густаво Петро на присуждение Нобелевской премии за вклад в мирное урегулирование в южноамериканской стране. Об этом сообщил сам колумбийский лидер в X (ранее Twitter).

"Я благодарю Расмуса Ханссона за выдвижение моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Мы продолжим делать все возможное для мира в Колумбии", - написал Петро.

Петро, вступивший в должность президента Колумбии в августе 2022 года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ноябре 2022 года власти страны начали диалог с повстанцами из "Армии национального освобождения". Также начались переговоры с одной из крупнейших вооруженных группировок, которую создали бывшие члены расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.