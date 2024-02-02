Путин: "Движение первых" направило в Донбасс и Новороссию порядка 400 тыс. книг

Президент отметил, что участники движения успели сделать очень многое и выразил уверенность, что еще многое будет ими сделано в будущем

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 400 тыс. книг для Донбасса и Новороссии собрали участники Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На церемонии закрытия съезда движения глава государства отметил, что его участники уже сделали очень многое. Путин отметил, что это "совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи", в том числе высадка ко Дню народного единства 2 млн деревьев.

"И, конечно, вы много-много-много еще сделаете в будущем", - сказал он.

Президент также заявил, что участники "Движения первых" направили бойцам на передовую порядка 3 млн писем.