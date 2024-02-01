Путин заявил, что бойцы СВО защищают Родину, не щадя себя

Президент добавил, что "Движением первых" уже сделано очень многое

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции защищают родную страну, не жалея себя, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия съезда "Движения первых".

Он отметил, что движением уже сделано очень многое. "3 млн писем направили нашим бойцам на передовую - людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции", - подчеркнул глава государства.

Президент перечислил и другие достижения участников движения. Так, ребята высадили два млн деревьев ко Дню народного единства, собрали около 400 тыс. книг и направили их сверстникам в Донбасс и Новороссию.

"Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И, конечно, вы много-много-много еще сделаете в будущем", - уверен глава государства.

В заключительной части речи Путин упомянул про наставников. "Они всегда были и будут с вами. И мне очень хочется сказать им слова благодарности. Но будет лучше, я сейчас подумал, если мы с вами сделаем это прямо здесь, сейчас и вместе", - предложил он участникам съезда поблагодарить родителей, педагогов и других своих наставников.

И, услышав общее согласие, скомандовал: "На счет три. Раз, два, три!". Зал громко откликнулся дружным "Спасибо!"