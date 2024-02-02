Путин заявил, что большинство россиян - с армией, это основа успеха бойцов

По словам президента России, сражающиеся на фронте бойцы, "чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют"

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле. Он назвал это основой успеха российских бойцов.

"Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это - основа основ нашего успеха", - подчеркнул президент.

По словам Путина, сражающиеся на фронте бойцы, "чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют".

Президент отметил вклад врачей, волонтеров - "это широкое движение по всей стране", - школьников. "Люди, причем разных возрастов, не только школьники, пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе, - подчеркнул он. - Это, наверное, 90% всего населения страны".