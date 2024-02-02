Путин поразился историям о раненых, стремящихся вернуться на фронт

Президент также отметил, что у врачей, в частности, нейрохирургов очень непростая работа

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поразился историям о людях, которые, едва восстановившись после серьезных боевых ранений и травм, горят желанием сразу же вернуться на фронт.

Директор научного центра "Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии", член-корреспондент РАН Андрей Гречко, присутствующий на встрече главы государства с участниками форума "Все для победы!", рассказал, как один из раненых, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, после восьми недель, проведенных в нейрореанимации, стал проситься вернуться в зону боевых действий. "[Он] просится вернуться куда? На фронт?" - уточнил Путин. "Да. Это первое, о чем он начал с нами разговаривать", - подтвердил Гречко. "У нас удивительные люди", - заключил президент.

Путин также отметил, что у врачей, в частности, нейрохирургов очень непростая работа. "Такая сложная работа у вас <…>. Работа - в мозге ковыряться. Это ужас какой-то", - сказал глава государства, с восхищением подчеркнув, что у таких специалистов "душа и сердце так настроены, чтобы помогать людям". "Это миссия. Так же, как и миссия священника", - добавил он.