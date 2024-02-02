Путин: единение всего народа укрепляет дух воинов и обеспечит России победу

По словам президента, россияне проявляют невероятное единение, желая сделать все для бойцов на фронте

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Россияне проявляют невероятное единение, желая сделать все для бойцов на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Народного фронта "Все для победы!" в Туле. Он подчеркнул, что это укрепляет боевой дух и обязательно обеспечит победу России.

"Дело вот в этом факте единения и желании сделать все для победы, для наших ребят, которые своей жизнью рискуют на передовой. Вот это главное, это то, что обеспечит нашу победу, сомнений в этом нет", - уверен Путин.

"Такая искренняя поддержка людей из разных регионов нашей многонациональной страны поистине бесценна, она укрепляет боевой дух наших ребят. Они знают, что в них верят и ждут их с победой", - добавил глава государства.