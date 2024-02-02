Первый сборник рассказов о ветеранах СВО представили на выставке "Россия"

Писатель Захар Прилепин отметил, что, если нет записи, событие, даже героическое, не останется в национальной памяти

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Презентация первого сборника рассказов о ветеранах СВО "Жизнь за други своя" прошла на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Литературный сборник выпустил писатель Захар Прилепин при поддержке фонда "Защитники Отечества".

"Все мы с вами живем в пространстве исторической памяти. Насколько мы сохраняем эту память, настолько мы ценны и самоценны как нация и как народ. Память, конечно же, в первую очередь передается через слово, через текст. <...> Крайне важно в момент события записать это событие", - сказал Прилепин. Он отметил, что, если нет записи, событие, даже героическое, не останется в национальной памяти.

Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. "Это слово, которое мы передадим нашим детям, нашему будущему поколению", - сказал Прилепин о сборнике.

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что идея создания сборника родилась во время проведения первого форума "Защитников Отечества". "Тогда собрались наши герои, ветераны специальной военной операции со всей России. Мы общались, и они рассказывали удивительные, уникальные истории. <...> У нас родилась идея их запечатлеть в книге для того, чтобы наши будущие поколения и современники имели возможность взглянуть на трагические истории", - сказала она.

Основа для будущих произведений

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что рассказы в этой книге идут от сердца участников специальной военной операции, ветеранов. "Да, это не великие литературные произведения, но это та основа, из которой эти великие литературные произведения вырастут", - уверен он.

С ним согласился первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. "Сейчас большое количество ветеранов, которые вернулись с фронта, приходят в общественные организации, школы. <...> Эта книга может стать основной для них, чтобы готовить соответствующие материалы, адаптированные по возрасту для ребят. Возрастной ценз тоже важен. Нет ничего ценнее, чем прямое живое общение с ветераном, участником СВО", - сказал Бугаев. По его словам, подобные книги - это основа для методических материалов, в том числе для студентов педагогических вузов.

Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная в свою очередь добавила, что книга "Жизнь за други своя" должна появиться в фондах российских библиотек, также важно ее оцифровать. "Это значит, что она будет доступна для каждого", - отметила Преподобная.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.