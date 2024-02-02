Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова

Также в реестр добавлены исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский, активист Михаил Чимаров, историк Никита Соколов, журналист Сергей Степанов, новосибирский политик Антон Картавин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

"О. П. Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в реестр добавлены исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский, активист Михаил Чимаров, историк Никита Соколов, журналист Сергей Степанов, новосибирский политик Антон Картавин.