На Украине восстановили после сбоя работу приложения государственных сервисов

Он возник из-за голосования за представителя страны, который примет участие в конкурсе "Евровидение"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа украинского приложения государственных сервисов "Дия" ("Действие") восстановлена после сбоя, возникшего из-за голосования за представителя Украины, который примет участие в международном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, приложение снова работает, также возобновлено голосование за украинского представителя для выступления на "Евровидении". Кроме того, устранена проблема с неправильным отображением документов пользователей.

В ночь на воскресенье министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о сбое в работе приложения, связав его с отбором представителя на "Евровидении". По его словам, количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в пять раз.

В последнее время на Украине участились сбои в работе государственных электронных ресурсов. 25 января "Нафтогаз Украины" и "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной кибератаке на свои серверы. Позже поступили данные о сбоях в работе сервисов "Укржелдороги", "Укрпочты", а также "Укртрансбезопасности" и системы "Путь", созданной для пропуска через границу страны мужчин-волонтеров и водителей. Онлайн-сервисы "Нафтогаза" восстановили работу лишь через три дня. 28 января о хакерской атаке заявил координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины, а 30 января перестал работать сайт министерства аграрной политики и продовольствия.