4 февраля, 09:40
Военная операция на Украине

Собянин назвал жестокой и бессмысленной атакой обстрел ВСУ Лисичанска

Мэр Москвы также выразил соболезнования семьям погибших

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстрел Лисичанска Вооруженными силами Украины жестокой и бессмысленной атакой и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан. От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он.

В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара. 

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