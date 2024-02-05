В Хабаровском крае намерены увеличить поддержку добровольных пожарных

На эти цели в 2024 году из бюджета выделят на 1,2 млн рублей больше, чем в 2023 году

ХАБАРОВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Добровольные пожарные в Хабаровском крае получат средства на необходимое для тушения возгораний оборудование, стимулирующие выплаты и страховки, такую поддержку увеличат в этом году. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела пожарной безопасности комитета правительства региона по гражданской защите Александр Влазнев.

"В 2024 запланировано [выделение] 4,7 млн рублей", - сказал Влазнев.

Средства пойдут на выплаты для материального стимулирования добровольцев, на личное страхование пожарных, а также на различное оборудование - пожарные емкости для воды, мотопомпы, лесные огнетушители и другое, боевая одежда.

В 2023 году на эти цели из бюджета края направили 3,5 млн рублей, уточнил собеседник агентства.

На сегодняшний день добровольная пожарная охрана состоит из четырех общественных организаций численностью 511 человек. В 2023 году создали подразделения добровольцев в селах Резиденция и Арка Охотского округа. Пожарные стоят в общей сложности на защите 90 населенных пунктов края, сказал Влазнев.

По итогам 2023 года добровольцы потушили 196 пожаров. "Постоянно проводится работа по привлечению в ряды огнеборцев социально активных граждан", - добавил собеседник агентства.

Хабаровский край имеет очень протяженную территорию с труднодоступными поселениями, находящимися на большом удалении от профессиональных пожарных подразделений. В них создаются добровольные пожарные дружины. Добровольные пожарные тушат бытовые пожары, по необходимости могут подключиться и к ликвидации природных возгораний.

Новые части

В регионе на 2024 год запланировано открытие пяти новых пожарных подразделений в поселениях, что увеличит общую численность сотрудников краевой противопожарной службы более чем на 100 человек. Ранее Влазнев сообщал ТАСС, что новые пожарные части будут созданы в селе Елабуга Хабаровского района и в рабочем поселке Переяславка в районе имени Лазо, откроются в поселениях Найхин Нанайского района и Краснореченское Хабаровского района. Пожарная часть заработает также в селе Новый мир в Комсомольском районе. Всего к тушению пожаров в Хабаровском крае в этом году будет привлечено более 2,3 тыс. сотрудников противопожарной службы.