В Киргизии заявили, что после аварии на ТЭЦ Бишкека все дома подключили к отоплению

Также производится "поэтапное подключение" горячей воды в районах, где "нормализованы параметры теплоносителя", сообщил штаб при правительстве республики

БИШКЕК, 5 февраля. /ТАСС/. Киргизские энергетики начали подавать отопление во все многоквартирные дома Бишкека после крупной аварии на ТЭЦ, произошедшей 5 февраля. Об этом сообщил штаб при правительстве республики.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодняшний день все дома подключены к отоплению", - говорится в сообщении. Помимо этого, производится "поэтапное подключение" горячей воды в районах, где "нормализованы параметры теплоносителя". Всего в Бишкеке насчитывается более 2,5 тыс. многоэтажных домов

"На данный момент общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека [составляет] 308 МВт. В работе девять котлоагрегатов, четыре турбогенератора. Расход сетевой воды в тепловые сети 20 300 тонн в час, температура от 53 до 68 градусов", - отмечает штаб.