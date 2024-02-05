Принц Гарри в ближайшие дни отправится в Британию увидеться с больным раком отцом

Принц уже говорил с Его Величеством по телефону, обсудив поставленный королю диагноз, передает информагентство PA

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Британский принц Гарри в ближайшие дни прилетит на родину из США, чтобы повидаться со своим отцом королем Карлом III, у которого был диагностирован рак. Об этом со ссылкой на источник в окружении принца сообщило информагентство PA.

По словам собеседника агентства, принц уже говорил с Его Величеством по телефону, обсудив поставленный королю диагноз. В Букингемском дворце не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи Карла III, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию на предстательной железе.

При проведении процедуры врачами "был выявлен еще один повод для беспокойства", а проведенные анализы подтвердили, что король страдает онкологическим заболеванием. Сообщается, что Его Величество уже начал курс лечения, которое он будет получать амбулаторно.

Отношения между младшим сыном британского монарха и другими членами королевской семьи остаются напряженными после того, как в 2023 году была опубликована автобиография принца Гарри Spare ("Запасной"), содержавшая критические замечания в адрес его родственников. После выхода книги популярность принца и его жены американки Меган Маркл среди британцев опустилась до рекордно низкого уровня.

Еще в январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.