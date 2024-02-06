Адвокат Чуркина считает, что обвинения Украины не помешают получить гражданство Аргентины

Кристиан Рубилар отметил, что это гарантирует рассмотрение дела россиянина в южноамериканской стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Обвинения, которые украинская сторона выдвинула в отношении россиянина Игоря Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса, не помешают ему получить гражданство Аргентины, что гарантирует рассмотрение его дела в южноамериканской стране. Такую оценку высказал адвокат гражданина РФ Кристиан Рубилар.

"Реальность такова, что раньше будет вынесено решение о предоставлении гражданства Аргентины. А это даст ему право предстать перед судом в Аргентине", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения запроса о беженстве, который подал россиянин.

По словам адвоката, запрос Украины о выдаче не может помешать процессу о гражданстве, который Чуркин начал в связи с рождением дочери в Аргентине. "Никто не воспринимает обвинения всерьез. Но в любом случае по закону Аргентины имеет значение только привлечение к уголовной ответственности, а этого нет", - добавил он.

Ранее Рубилар сообщил, что на время рассмотрения прошения об убежище запрос об экстрадиции фактически приостановлен. Суд будет дожидаться решения Национальной комиссии по беженцам, которая должна будет вызвать Чуркина на интервью. По словам адвоката, весь процесс может тянуться несколько лет.

"Важнее то, что в законе есть срок в 30 дней на то, чтобы Украина подала официальное прошение об экстрадиции и уточнила, если может, предъявленные обвинения", - пояснил Рубилар. Ранее он отметил, что выдвинутые в адрес Чуркина обвинения расплывчаты и по аргентинским законам грозят ему максимальным сроком в 1 год, что недостаточно для экстрадиции.

Ранее Государственное бюро расследований Украины выступило с утверждением, что сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении, задержан в Аргентине. 1 февраля посольство России в южноамериканской стране подтвердило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России.