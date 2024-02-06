Одну из раненых 3 февраля в Лисичанске девушек могут госпитализировать в Москву

Перевод остальных пятерых пациентов пока невозможен, поскольку "они достаточно нестабильные", сообщил замглавврача по хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Одну из девушек, получивших ранение 3 февраля при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), в ближайшее время могут госпитализировать в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москву. Об этом ТАСС сообщил замглавврача по хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха.

"Вчера [5 февраля] была видеоконференцсвязь со всеми федеральными центрами. <…> Лечение скорректировано по всем пациентам. Повторная видеоконференцсвязь у нас через два дня и, возможно, одного из этих пациентов мы переведем в институт Приорова. Возможно. То есть пока обсуждается, насколько целесообразен перевод пациентки, которая находится в микрохирургии. Потому что пока наши врачи справляются с лечением. <…> У нее ранения нижних конечностей с дефектами мягких тканей и там необходимо замещение этих дефектов. То есть там кожные пластики нужны будут", - сказал он.

Котуха отметил, что госпитализация остальных пятерых пациентов, доставленных из Лисичанска в ЛРКБ, пока невозможна, поскольку "они достаточно нестабильные".

В понедельник Котуха сообщал, что две женщины из числа получивших тяжелые травмы при обстреле пекарни Лисичанска ВСУ, пришли в сознание. Всего на лечение в ЛРКБ находятся шестеро раненых мирных жителей.