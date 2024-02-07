Число просмотров анонса Такера Карлсона на интервью с Путиным достигло 85 млн

Отметку "нравится" под публикацией с анонсом поставили 475 тыс. пользователей X

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Видео американского журналиста Такера Карлсона, в котором тот анонсирует интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало более 85 млн просмотров в X (ранее Twitter).

Видео, в котором Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина, было размещено во вторник около 22:00 мск. Таким образом, 85 млн просмотров ролик набрал за сутки с момента публикации, что более чем в полтора раза больше, чем анонс журналиста на интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом, который собрал 51 млн просмотров за все время нахождения публикации на странице Карлсона в X.

Отметку "нравится" под публикацией с анонсом интервью с российским лидером поставили 475 тыс. пользователей социальной сети.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США. Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки "Российской энергетической недели" пообщалась ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл.