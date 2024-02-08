Из Новокузнецка в Таиланд вылетел первый прямой рейс с 2019 года

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс после пятилетнего перерыва вылетел из Новокузнецка в Паттайю (Таиланд) с полной загрузкой, сообщили ТАСС в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

"Особенно отмечу, что первые международные прямые туры в этом году стали доступны кузбассовцам именно из аэропорта Новокузнецк. Несмотря на то, что продажи были открыты за недели до старта, рейсы оказались востребованными, спрос высокий. Будем вести переговоры с перевозчиком о продлении программ. Кроме того, в перспективе выход не только на южно-азиатское направление, но и другие популярные туристические курорты", - прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

В пресс-службе уточнили, что рейсы в Таиланд были приостановлены в конце 2019 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. Сейчас рейс в Паттайю выполнен на самолете Boeing 757-200 с полной загрузкой - 238 пассажиров. Рейсы с частотой один раз в 12 дней выполняет авиакомпания Azur air до окончания зимнего расписания полетов. В пресс-службе аэропорта уточнили, что осенью перелеты планируется возобновить.

В 2023 году в Новокузнецке планируется построить новый пассажирский терминал площадью 18 тыс. кв. м. Ожидается, что его ввод в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность аэропорта вдвое. В планах региональных властей довести пассажиропоток аэропорта до 1 млн пассажиров в год к 2030 году, в 2023 году новокузнецкий аэровокзал принял более 530 тыс. пассажиров. Для этого планируется активно расширять маршрутную сеть. Сегодня из Новокузнецка, помимо Сургута, можно также улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск.