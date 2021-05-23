Строительство терминала в аэропорту Новокузнецка планируется начать в 2021 году

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту "Спиченково" в Новокузнецке, который сегодня не справляется с возросшим пассажиропотоком, планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Терминал должен заработать до января 2023 года, потому что в январе 2023 года у нас будут проходить зимние игры "Дети Азии". Новокузнецк будет принимать эти игры, и детей, которые прилетят из 20 стран мира, должен встречать современный аэропорт. Там идут активные [подготовительные] работы. Надеюсь, в этом году приступят к активному строительству", - сказал Цивилев.

Аэропортом в Новокузнецке владеет местная компания "Аэрокузбасс". Ранее власти региона заявляли, что собственными средствами для строительства нового терминала компания не располагает и требуется инвестор.

Как пояснил ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, интерес к проекту проявила крупная российская финансово-промышленная группа. "Предполагаемый инвестор - компания "Базэл". Проект пока не разработан, точная сумма [необходимых инвестиций] пока неизвестна, но ориентировочно на строительство терминала надо 4 млрд рублей. Уже начали делать предпроектные проработки, и мы сейчас ждем эскизный проект, соглашение", - сказал Рубан.

Новокузнецкий аэропорт "Спиченково", построенный в конце 1960-х годов, является ближайшим к популярному горнолыжному курорту Шерегеш на юге Кузбасса, который в этом сезоне принял более 2 млн туристов со всей России. С начала 2021 года, когда число обслуживаемых авиарейсов увеличилось почти вдвое, из-за большого пассажиропотока в аэропорту возникли трудности с выдачей багажа, его приходилось ожидать по несколько часов, а очереди в здание терминала начинались с улицы.

"Сейчас там [годовой пассажиропоток составляет] 300 тыс. человек, потребность в увеличении есть. В перспективе 10-15 лет [пассажиропоток] можно довести до 1 млн пассажиров", - подытожил министр.