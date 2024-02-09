На выставке "Россия" на ВДНХ пройдет лекторий о еде будущего с дегустацией

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые и представители бизнеса расскажут в лектории российского общества "Знание", как проверяется безопасность продуктов, чем люди будут питаться в будущем и как биотехнологии меняют представление о еде. Лекция пройдет в 57-м павильоне ВДНХ на международной выставке-форуме "Россия".

"Как мы будем питаться в будущем? Что изучает агробиология? Есть ли гены у растений? Как ученые программируют микроорганизмы для создания практически любых сложных органических молекул? Какие еще биотехнологии актуальны сегодня? Реально ли уже сейчас повлиять на безопасность продуктов будущего? На эти и многие другие вопросы ответят наши лекторы", - сообщает общество "Знание".

Серию выступлений откроет исполнительный директор компании "Эфко" Сергей Иванов, который расскажет о том, какие тренды в производстве новых продуктов питания выглядят наиболее перспективными с точки зрения бизнеса. В программе также заявлены выступления профессора РАН Екатерины Журавлевой на тему трендов в агробиологии, академика РАН Алексея Кочетова о растениях и генетике, члена-корреспондента РАН Петра Сергиева о понимании живого как основы биотехнологий будущего, руководителя лаборатории химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Владимира Бессонова о безопасности еды будущего, закладываемой уже сегодня.

В заключительной части мероприятия состоится круглый стол "Будущее еды", на котором выступающие смогут ответить на вопросы и сопоставить точки зрения о том, как будут производиться продукты питания в недалеком будущем. После него все желающие смогут попробовать мороженое со сладким белком - биотехнологическим подсластителем, который в несколько тысяч раз слаще сахара. Однако при потреблении сладкого белка уровень сахара в крови не повышается, поэтому оно в первую очередь предназначено для диабетиков.

В конце ноября на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых директор по инновациям группы компаний "Эфко" Ростислав Ковалевский рассказал о том, как можно делать сладкие белки, которые в несколько тысяч раз слаще сахара, продукты для клеточного питания, масла и жиры из микроорганизмов. Ковалевский предложил организовать в стране некую площадку для "формирования общественного мнения по отношению к новым продуктам". По его мнению, это "существенно бы снизило вероятность дискредитации новых продуктов со стороны представителей замещающих отраслей". Президент заверил, что власти будут поддерживать подобные начинания.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.