Около 40% опрошенных немцев считают, что объем военной помощи ФРГ Киеву слишком велик

При этом 26% респондентов заявили, что нынешний уровень поддержки совершенно правильный

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 40% жителей Германии полагают, что объем военной помощи, которую ФРГ оказывает Украине, слишком велик. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, передает агентство DPA.

По его информации, такую точку зрения высказали 39% респондентов. При этом 26% опрошенных считают, что нынешний уровень поддержки совершенно правильный. Еще 18% отметили, что необходимо поставлять больше оружия. В то же время 17% немцев не предоставили никакой информации по этому вопросу.

Особенно велик скептицизм среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - из них 68% подчеркнули, что украинским вооруженным силам предоставляется слишком много вооружения. Высокие военные расходы на Украину наиболее активно поддерживают сторонники "зеленых". Из них 28% выступают за увеличение поставок вооружений и только 22% - за сокращение.

В то же время, как выяснили социологи, лишь 20% опрошенных думают, что вмешательство Германии и поставка еще большего количества оружия, если помощь США будет полностью прекращена, является хорошей идеей. 25% предполагают, что правительство ФРГ должно продолжать оказывать помощь в прежнем объеме. Еще 13% уверены, что ограничение военной помощи имело бы больше смысла. Если бы этот сценарий реализовался, 24% были бы за полное прекращение поставок вооружений.

Опрос проводился со 2 по 6 февраля. В нем приняли участие 2 490 человек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка, обещанная Европой и США Украине, недостаточна, необходимо найти способ ее увеличения. США и ФРГ, по его словам, должны консолидировать поддержку Киева. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. В этом году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений.