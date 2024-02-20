Путин отметил, что проблема таяния вечной мерзлоты для России острее, чем для других стран

Президент РФ отметил, что этот вопрос угрожает крупным населенным пунктам за Полярным кругом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты представляет для России более острую проблему, чем для других стран, поскольку оно происходит быстрее и угрожает крупным населенным пунктам за Полярным кругом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

"При таянии вечной мерзлоты в атмосферу поднимается огромное количество газов, которые наносят колоссальный ущерб окружающей среде, несопоставимый с выбросами автомобилей. Для нашей страны, где за Полярным кругом достаточно крупные и средние населенные пункты, и проблемы острее смотрятся. <...> Более того, в нашем регионе таяние ледников происходит быстрее, чем в других регионах мира. Для нас это абсолютно актуальная задача", - сказал он.

Говоря о возможности внедрения обязательного мониторинга состояния зданий в зоне вечной мерзлоты, Путин отметил: "Конечно, нужно наблюдать за зданиями, которые построены на вечной мерзлоте. Они, если кто-то не знает, строятся на сваях, которые вбивают в вечную мерзлоту. <...> Если она тает, естественно, возникает вопрос, что делать с этими зданиями".

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит в Центре международной торговли в Москве 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.