Путин пошутил над "диктатурой" на форуме АСИ

Сильные идеи для нового времени

Президент назвал себя "единственным гарантом" демократии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил про "диктатуру" на форуме "Сильные идеи для нового времени", с иронией назвав себя "единственным гарантом" демократии на этой встрече.

Так он отреагировал на реплику главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, которая на правах модератора прервала затянувшуюся презентацию одного из проектов.

"Видите, как... У нас диктатура фактически. Я единственный гарант того, что это не происходит", - с улыбкой отреагировал Путин.

В ответ Чупшева заметила, что России очень повезло с президентом.