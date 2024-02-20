20 февраля, 19:04
Сильные идеи для нового времени

Путин пошутил над "диктатурой" на форуме АСИ

Президент назвал себя "единственным гарантом" демократии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил про "диктатуру" на форуме "Сильные идеи для нового времени", с иронией назвав себя "единственным гарантом" демократии на этой встрече.

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Так он отреагировал на реплику главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, которая на правах модератора прервала затянувшуюся презентацию одного из проектов.

"Видите, как... У нас диктатура фактически. Я единственный гарант того, что это не происходит", - с улыбкой отреагировал Путин.

В ответ Чупшева заметила, что России очень повезло с президентом. 

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