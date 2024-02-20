На форуме "Россия" открылся международный фестиваль "Кино на службе Отечеству"

Мероприятие будет проходить до 22 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" состоялась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба общества "Знание".

"Огромное спасибо команде проекта, вы делаете очень большое и важное дело, потому что каждый фильм, снятый на передовой, - это настоящая правда и память о наших защитниках, которая остается не только в сердцах их боевых товарищей, в сердцах всех людей, которые их знали, но и передается следующим поколениям. И также очень важно, что это передвижной фестиваль, который не просто снимает документальные фильмы о настоящих героях, но и путешествует с ними по стране, приходя в студенческие, школьные, рабочие аудитории", - сказал на церемонии открытия первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко вручил персональные благодарственные письма президента России Владимира Путина режиссерам-документалистам.

Международный передвижной фестиваль документальных патриотических фильмов "Кино на службе Отечеству" впервые состоялся в 2023 году. В этом году он проходит в Москве с 19 по 22 февраля на нескольких площадках: в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, в Музее Победы, МГМУ имени И. М. Сеченова и кинотеатре "Иллюзион".

Главная тема конкурсной программы - "Служение Отечеству". Программа фестиваля призвана донести до зрителей правдивую информацию о российских воинах и добровольцах. Также среди задач объединение и продвижение новых имен в жанре документального кино, поддержка молодых талантов. В этом году на передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" в Москве поступило 60 заявок от режиссеров. К участию принято 35 фильмов по семи номинациям: "Русский голос", "Герой нашего времени", "Якорь спасения", "Дух Родины", "Путь к Богу" и "Боевое крещение" (дебютное кино).