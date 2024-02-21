Может ли УЗИ навредить организму?

Ультразвуковая диагностика — один из способов медицинского обследования организма при помощи акустических волн. Широкое распространение она получила во второй половине ХХ века и с тех пор остается одним из наиболее эффективных методов диагностики.

Во время ультразвукового исследования врач проводит осмотр при помощи сканера с экраном и датчиком. Для улучшения проводимости на кожу пациента и на датчик наносится специальный гель, который смывается после процедуры. Принцип работы УЗИ-аппарата достаточно прост: датчик непрерывно направляет в тело звуковые импульсы на частотах, которые человек не слышит, и получает отраженные волны. Компьютер обрабатывает эти данные, формирует модель исследуемого органа и выводит изображение на экран. Обычно результаты УЗИ отображаются в черно-белом двухмерном формате. Однако современные аппараты позволяют получать также объемные 3D-, 4D- и 5D-изображения.

Кроме того, существуют разные режимы УЗИ. Так, с его помощью можно изучать и подвижные объекты — например, ток крови в сосудах. Такое исследование называется доплерографией и назначается при подозрении на сосудистую патологию. А для диагностики новообразований в органах и тканях применяется еще один вид УЗИ — эластография. На основе ультразвуковых данных специальная программа позволяет определять плотность и эластичность тканей и находить поврежденные участки.

Из-за особенностей распространения звука внутри организма и разной плотности органов ультразвуковая диагностика наиболее эффективна для исследования мягких тканей. Кости из-за своей плотной структуры задерживают сигнал и не позволяют изучить расположенные за ними органы. Поэтому в основном УЗИ используют для обнаружения кист, опухолей, воспалений, грыж и кровотечений. Например, УЗИ сердца и сосудов может выявить аритмию и заболевания сердечно-сосудистой системы. А при исследованиях органов малого таза ультразвук помогает диагностировать воспалительные заболевания и злокачественные опухоли. Применяют ультразвуковое исследование и для оценки состояния суставов и мышц при травмах, опухолях, артрите. Кроме того, УЗИ может быть назначено пациентам с подозрениями на болезни печени, желчного пузыря и почек, чтобы проверить работу этих органов и исключить наличие опухолей или камней.

Навредить здоровью УЗИ не может. Ультразвуковые аппараты не используют ионизирующее излучение, которое бывает разным, — как раз его стоит дозировать и не подвергаться воздействию слишком часто. Ультразвук воздействует на ткани ровно столько, сколько длится обследование, и не накапливается в организме. Поэтому УЗИ-диагностику широко используют в гинекологии, в том числе для ведения беременности и наблюдения за развитием плода.

Согласно рекомендациям Минздрава России, беременным необходимо трижды сделать скрининговое УЗИ: на сроках 11–13, 18–21 и 30–34 недели. "В ряде случаев на 22–23-й неделе беременности проводится и дополнительное ультразвуковое исследование, во время которого можно определить, есть ли пороки сердца и другие отклонения в развитии ребенка", — отмечал ранее главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Павел Шмаков. При этом все скрининги, в том числе дополнительные, бесплатны и включены в программу ОМС, добавляет эксперт. Эти обследования помогают оценить развитие ребенка, следить за здоровьем матери и предупреждать возникновение осложнений.