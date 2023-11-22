Опасно ли делать МРТ?

Магниторезонансная томография (МРТ) позволяет визуализировать внутренние органы и ткани тела. Этот современный метод диагностики считается безопасным и широко применяется в медицине. Принцип работы МРТ основан на ядерном магнитном резонансе. Вкратце: аппарат создает магнитное поле, которое на определенной частоте воздействует на ядра атомов водорода. При этом взаимодействии те излучают энергию в виде электромагнитных волн. Эти волны и улавливает аппарат. В разных тканях тела разное количество воды, а значит, и ядер водорода, то есть и интенсивность отклика будет разной. Именно это позволяет дифференцировать органы и ткани. Таким образом, МРТ можно делать чаще, чем, например, КТ (компьютерную томографию), где используется рентгеновское излучение, или ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию), где применяется ионизирующее излучение. По некоторым оценкам, МРТ остается одним из самых безопасных современных методов диагностической визуализации.

Диагностическая ценность МРТ заключается в том, что этот метод позволяет получать трехмерные изображения и рассматривать ткани и органы в мельчайших деталях. В некоторых случаях при проведении МРТ, чтобы получить более четкое изображение, используют контраст. Контрастное вещество, которое более чувствительно к магнитному полю, вводится внутривенно и позволяет лучше визуализировать патологические изменения, которые вызывает та или иная болезнь.

Важно отметить: контрастные вещества нерадиоактивны — они лишь усиливают восприятие магнитного импульса, а после процедуры выводятся почками.

Магниторезонансная томография противопоказана, если у пациентов установлены кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, имплантаты среднего и внутреннего уха и т.п., а также если в теле есть металл, который может намагнититься. Воздействие электромагнитного поля способно вывести из строя аппараты или сместить металлоконструкции. Кроме того, препятствием для выполнения исследования может стать вес пациента, так как у закрытых томографов есть ограничения по высоте и ширине, а также клаустрофобия. Для женщин противопоказанием к МРТ также считаются первый и третий триместры беременности.

МРТ-диагностика входит в перечень рекомендованных методов обследований при более чем 30 видах заболеваний для самых разных пациентов, в том числе для беременных (в разрешенные сроки — прим. ТАСС) и детей.

Главный внештатный специалист-радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский ранее заявлял, что "польза диагностических и терапевтических процедур (рентген, МРТ, лучевая терапия) в разы больше возможного вреда". Кроме того, если есть врачебные показания, пренебрегать современными методами исследований может быть крайне, а иногда и смертельно опасно.

В России пока нет полностью отечественных аппаратов МРТ. Но работы по их созданию ведутся, потому что использование устройств иностранного производства отражается на доступности услуг диагностики методом МРТ для населения.