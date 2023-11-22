Проверено ТАСС
22 ноября, 15:00

Опасно ли делать МРТ?

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В соцсетях и мессенджерах утверждают…

1

…что делать магниторезонансную томографию (МРТ) опасно для здоровья.

А что на самом деле?

2

Магниторезонансная томография (МРТ) позволяет визуализировать внутренние органы и ткани тела. Этот современный метод диагностики считается безопасным и широко применяется в медицине. Принцип работы МРТ основан на ядерном магнитном резонансе. Вкратце: аппарат создает магнитное поле, которое на определенной частоте воздействует на ядра атомов водорода. При этом взаимодействии те излучают энергию в виде электромагнитных волн. Эти волны и улавливает аппарат. В разных тканях тела разное количество воды, а значит, и ядер водорода, то есть и интенсивность отклика будет разной. Именно это позволяет дифференцировать органы и ткани. Таким образом, МРТ можно делать чаще, чем, например, КТ (компьютерную томографию), где используется рентгеновское излучение, или ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию), где применяется ионизирующее излучение. По некоторым оценкам, МРТ остается одним из самых безопасных современных методов диагностической визуализации.

Диагностическая ценность МРТ заключается в том, что этот метод позволяет получать трехмерные изображения и рассматривать ткани и органы в мельчайших деталях. В некоторых случаях при проведении МРТ, чтобы получить более четкое изображение, используют контраст. Контрастное вещество, которое более чувствительно к магнитному полю, вводится внутривенно и позволяет лучше визуализировать патологические изменения, которые вызывает та или иная болезнь. 

Важно отметить: контрастные вещества нерадиоактивны — они лишь усиливают восприятие магнитного импульса, а после процедуры выводятся почками.

Магниторезонансная томография противопоказана, если у пациентов установлены кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, имплантаты среднего и внутреннего уха и т.п., а также если в теле есть металл, который может намагнититься. Воздействие электромагнитного поля способно вывести из строя аппараты или сместить металлоконструкции. Кроме того, препятствием для выполнения исследования может стать вес пациента, так как у закрытых томографов есть ограничения по высоте и ширине, а также клаустрофобия. Для женщин противопоказанием к МРТ также считаются первый и третий триместры беременности.

МРТ-диагностика входит в перечень рекомендованных методов обследований при более чем 30 видах заболеваний для самых разных пациентов, в том числе для беременных (в разрешенные сроки — прим. ТАСС) и детей.  

Главный внештатный специалист-радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский ранее заявлял, что "польза диагностических и терапевтических процедур (рентген, МРТ, лучевая терапия) в разы больше возможного вреда". Кроме того, если есть врачебные показания, пренебрегать современными методами исследований может быть крайне, а иногда и смертельно опасно.

В России пока нет полностью отечественных аппаратов МРТ. Но работы по их созданию ведутся, потому что использование устройств иностранного производства отражается на доступности услуг диагностики методом МРТ для населения.

Что в сухом остатке?

3

Магниторезонансная томография представляет собой современный метод диагностики, широко применяемый в медицине. При этом он не связан с рентгеновским или ионизирующим излучениями, которые рекомендуется дозировать и не подвергаться их воздействию слишком часто. Однако для проведения МРТ-диагностики имеются определенные противопоказания, а решение о необходимости исследования должен принимать врач.

Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы" 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация