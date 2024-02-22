Спецслужбы США проводят проверку сбоя в работе оператора AT&T

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что пока выводов о причинах сбоя нет

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американские спецслужбы проводят проверку масштабного сбоя в работе одного из крупнейших операторов связи в США AT&T. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Я могу сказать, что Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности изучают этот вопрос и работают с технологической индустрией и сетевыми провайдерами, чтобы понять, что мы можем сделать на федеральном уровне, чтобы активизировать усилия по расследованию и выяснить, что произошло", - сказал он. Кирби добавил, что выводов о причинах сбоя пока нет, поскольку инцидент произошел совсем недавно.

Ранее в работе AT&T произошел крупный сбой. Абоненты столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и мобильного интернета, а также пожаловались на отсутствие сигнала.