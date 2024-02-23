Файзуллин: Минстрой проработает возможности создания группового водовода в Чувашии

В случае недостатка средств планируется воспользоваться программой модернизации коммунальной инфраструктуры, отметил министр строительства и ЖКХ РФ

ЦИВИЛЬСК /ЧУВАШИЯ/, 23 февраля. /ТАСС/. Возможности создания группового водовода в Чувашии рассматривают в Минстрое России. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона с участием президента страны Владимира Путина.

"В части предложений по групповому водоводу и тем объектам, которые Олег Алексеевич (глава Чувашии Олег Николаев) назвал, <…> мы прорабатываем возможности. Если будет продлен национальный проект "Чистая вода", "Оздоровление Волги" в новом формате по водным объектам, то, конечно, можно через эту процедуру пройти", - сказал он.

Файзуллин добавил, что в случае недостатка средств можно будет воспользоваться программой модернизации коммунальной инфраструктуры. "И здесь, если будет соответствующее ваше поручение. А так, отработаем, Владимир Владимирович, спасибо", - обратился он к президенту.

"Им все равно, через какую программу, главное, чтобы деньги были", - отметил президент.

По информации пресс-службы администрации главы республики, реализация проекта строительства группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского округов Чувашии позволит решить проблему нехватки воды и отсутствия централизованного водоснабжения в 90 населенных пунктах региона, питьевой водой будут обеспечены более 40 тыс. человек. Согласно проекту, водовод будет состоять из 11 пусковых комплексов разводящего магистрального водовода общей протяженностью 306 км и комплекса водозаборных и очистных сооружений, построенного на реке Карле в 2014 году.