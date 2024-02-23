EFE: в Испании обнаружили 10 самолетов, якобы связанных с бизнесменами РФ

Также там нашли 7 яхт и 357 объектов недвижимости, сообщило агентство

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании обнаружила на территории страны 357 объектов недвижимости, 7 яхт и 10 самолетов, которые якобы связаны с российскими предпринимателями, подпавшими под европейские санкции. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, всего правоохранительные органы королевства смогли выявить более 450 активов. Речь идет о недвижимости и других активах стоимостью в сотни миллионов евро. Агентство не может уточнить, в скольких случаях было принято решение о замораживании объектов, однако утверждает, что процент очень высок.

При этом EFE считает, что, по всей видимости, европейские санкции не имели желаемого эффекта, учитывая, что конфликт на Украине продолжается.

21 февраля председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только России, но и ряда ее партнеров, включая Китай, Иран и КНДР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действия западных стран по отношению к активам Москвы не получается упаковать в нормы международного права, а все попытки это легитимизировать обречены на провал.