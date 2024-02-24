Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ будет первый зампред Серков

До этого эту должность занимал Вячеслав Лебедев

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Верховного суда РФ Петр Серков будет временно исполнять обязанности председателя. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Функции председателя Верховного суда временно возложены на первого заместителя Петра Серкова", - сказали в суде. Он будет временно исполнять обязанности до назначения председателя.

Как сообщали ТАСС в Верховном суде, председатель Вячеслав Лебедев умер 23 февраля. Ему было 80 лет. В медицинских службах уточнили, что причиной смерти стала болезнь.

Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года.