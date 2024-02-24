Что известно о Верховном суде России

24 февраля 2024 года стало известно о смерти председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 февраля 2024 года стало известно о смерти на 81-м году председателя Верховного суда (ВС) РФ Вячеслава Лебедева. Он возглавлял ВС России более 34 лет. ТАСС подготовил материал о порядке формирования состава Верховного суда и его полномочиях.

Общие сведения

Верховный суд РФ - высший судебный орган в России по гражданским, уголовным, административным, хозяйственным (экономическим) и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, арбитражным и мировым судам. Осуществляет судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

ВС РФ действует в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами "О Верховном суде Российской Федерации" от 5 февраля 2014 года, "О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 года, а также другими законодательными актами РФ.

Состав, руководство, порядок формирования

Верховный суд РФ состоит из 170 судей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента РФ. Глава государства имеет право вносить в Совфед представления о прекращении полномочий председателя, заместителей председателя и судей Верховного суда РФ.

В структуре ВС РФ действуют пленум, президиум, апелляционная и дисциплинарные коллегии, а также пять судебных коллегий: по административным, гражданским, уголовным делам, по экономическим спорам и по делам военнослужащих.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации РФ сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя ВС РФ неограниченное число раз. Также на него не распространяется установленный федеральными законами предельный возраст пребывания в должности судьи.

Наряду с осуществлением полномочий судьи председатель созывает пленум и президиум Верховного суда и возглавляет их заседания, представляет президенту РФ кандидатов на должность судьи ВС РФ для внесения в Совет Федерации, формирует составы судебных коллегий ВС РФ и назначает их председателей. Председатель ВС представляет главе государства кандидатов для назначения на должности судей федеральных судов, организует проверку сведений о поведении судей ВС РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, не соответствующем кодексу судейской этики, назначает и освобождает от должности генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ с согласия Совета судей Российской Федерации и др.

Пост председателя Верховного суда РФ (до 1992 года - РСФСР) более 34 лет занимал Вячеслав Михайлович Лебедев. Он возглавил ВС 26 июля 1989 года, впоследствии был переназначен на пост председателя суда в 1999, 2007, 2012 годах. 21 мая 2014 года Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева на новый 6-летний срок председателем Верховного суда РФ, образованного в результате объединения Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ. 25 сентября 2019 года Совфед досрочно переназначил Вячеслава Лебедева, чьи полномочия заканчивались в мае 2020 года, на шестой срок.

Полномочия Верховного суда

В качестве суда первой инстанции Верховный суд РФ рассматривает административные дела:

об оспаривании нормативных правовых актов президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета (СК), Центробанка, Центральной избирательной комиссии, государственных внебюджетных фондов, в том числе Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также госкорпораций;

об оспаривании ненормативных правовых актов главы государства, Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ;

об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, Генпрокуратуры, СК РФ и иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих;

об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей и др.;

о приостановлении деятельности и ликвидации политических партий, общероссийских и международных общественных объединений, централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов РФ;

о прекращении деятельности СМИ, продукция которых распространяется на территориях двух и более субъектов РФ;

об оспаривании решений Центральной избирательной комиссии РФ;

об отмене регистрации кандидата на должность президента РФ, об отмене регистрации федерального списка кандидатов (или кандидата) при проведении выборов депутатов Госдумы РФ;

по разрешению споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.

Кроме того, как суд первой инстанции ВС РФ рассматривает дела по разрешению экономических споров между федеральными и региональными органами государственной власти, а также между высшими органами государственной власти субъектов РФ и другие.

Верховный суд РФ также обладает правом:

выносить заключение о наличии в действиях президента РФ признаков преступления при выдвижении Госдумой в отношении главы государства обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;

принимать заключение о наличии в действиях генпрокурора и председателя Следственного комитета РФ признаков преступления для принятия решения о возбуждении в их отношении уголовного дела;

обращаться в Конституционный суд РФ с запросами о проверке конституционности законов, нормативных правовых актов и договоров.

Кроме того, Верховный суд дает нижестоящим судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения. ВС РФ также разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства РФ и осуществляет принадлежащее ему по конституции право законодательной инициативы по вопросам своего ведения.