Оператор "Фукусимы-1" начнет четвертый этап сброса воды в океан 28 февраля

В настоящее время на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Компания - оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует 28 февраля начать четвертый этап сброса в океан очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов станции. Об этом сообщила японская компания.

Ранее TEPCO уже осуществила сброс в океан трех партий воды. Завышенного уровня содержания трития в морской воде в районе станции также не выявлено. Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

В настоящее время на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Решение Токио спровоцировало недовольство ряда стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.