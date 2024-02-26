Просветителем года в сфере спорта стал президент Медийной футбольной лиги Осипов

Среди проектов в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" победил международный мультиспортивный турнир "Игры будущего"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов стал победителем премии "Знание" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ". Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Николай Осипов - основатель и президент Медийной футбольной лиги, уникального спортивного проекта при участии лидеров мнений, блогеров, музыкантов, спортсменов, а также простых любителей спорта и футбола. Проект является площадкой для реализации спортивных и творческих амбиций игроками, а также социальным лифтом от двора до стадиона чемпионата мира для простых молодых людей", - сообщили в пресс-службе общества "Знание".

Среди проектов в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" победил международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". В соревнованиях участвуют более 2 000 спортсменов и киберспортсменов из 107 стран. Турнир объединяет спорт, технологии, науку и образование в единое пространство. Концепция предполагает участие спортсменов сначала в цифровых дисциплинах, а затем в их физических аналогах, проводимых по всем правилам видов спорта.

Победителем премии за вклад в просвещение в сфере "Экономика, бизнес и право" стал доцент кафедры государственного управления МГИМО МИД России, автор канала "Ты прав!" Альберт Павлюк. Блог "Ты прав!" нацелен на юридическое просвещение граждан РФ и искоренение мифов в сфере юриспруденции. Помимо ведения канала, Павлюк проводит бесплатные консультации для малоимущих граждан, привлекая юристов и адвокатов.

Награду за вклад в просвещение в сфере "Экономика, бизнес и право" получил комплексный проект "Нет мошенникам". Он направлен на повышение финансовой грамотности населения и борьбу с мошенниками в финансовой сфере. Включает в себя просветительские мероприятия, системное обучение населения, в том числе волонтеров, а также мониторинговую активность нелегальных практик со стороны финансовых организаций.

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях, это на 6 больше, чем в прошлом году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.