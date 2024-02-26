В акциях протеста фермеров в Брюсселе задействовали до тысячи тракторов

В районе площади Шуман и площади Люксембург, на которую выходит комплекс Европарламента, произошли отдельные стычки протестовавших с полицией, когда наиболее активные демонстранты попытались прорваться через полицейский барьер

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. До тысячи тракторов и около 4 тыс. аграриев приняли участие в акциях протеста вокруг Европейского квартала в Брюсселе, где в понедельник прошло плановое заседание Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Такие данные привела полиция Брюсселя.

Как передавал корреспондент ТАСС, в районе площади Шуман и площади Люксембург, на которую выходит комплекс Европарламента, произошли отдельные стычки протестовавших с полицией, когда наиболее активные демонстранты попытались прорваться через полицейский барьер.

Полиция удержала ситуацию под контролем, применив слезоточивый газ и несколько раз включая водометы. Фермеры взрывали петарды, жгли солому и шины. Информации о пострадавших в ходе протестов нет.

По утверждению организаторов акции - европейских профсоюзов и ассоциаций аграриев, в протесте принимали участие фермеры из всех 27 стран Евросоюза.

В целом протест проходил относительно спокойно. Сотни тракторов заблокировали две основные магистрали, ведущие к Европейскому кварталу - Рю де ля Луа и Рю Белльярд. Эти акции были разрешены городскими властями - тракторы выстроились вдоль этих улиц и простояли так в течение всей шестичасовой акции протеста.

Движение транспорта в районе Евроквартала было практически парализовано, однако городские власти наладили объезд зоны протестов.

Наша ферма - ваш обед

"Европа просыпайся!", "Наша ферма - ваш обед", "Да экологии, нет бюрократии", "Защитить аграриев", "Супермаркеты, мы помираем!", "Нет нелояльной конкуренции" - такие транспаранты были вывешены на тракторах. Они отражают основные требования протестующих - сократить бремя экологических норм и требований от Еврокомиссии, найти способы компенсировать фермерам резко выросшие расходы на топливо и удобрения, пересмотреть соглашения о свободной торговле со странами, которые продают аграрную продукцию ниже себестоимости (по видению европейских фермеров), найти способ заставить супермаркеты и пищевую промышленность повысить закупочные цены.

"Нам говорят, все дело в войне на Украине. Возможно, проблема в этом, возможно, украинское зерно появилось в ЕС из-за войны. Но как быть с марокканскими помидорами, которые продают в наших магазинах ниже себестоимости? Я не могу конкурировать с этой продукцией. А они, вместо того чтобы защищать европейское производство, заключают соглашения о свободной торговле", - пожаловался корреспонденту ТАСС владелец овощной фермы француз Жером.

Аудиенция в ЕК

Делегацию фермерских организаций принял после министерской встречи еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Он подтвердил, что Еврокомиссия намерена разработать меры поддержки европейских фермеров на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Он сообщил на пресс-конференции, что призвал руководство Украины понять позицию европейских фермеров и проявить солидарность, чтобы помочь Евросоюзу создать систему транспортировки и транзита украинской аграрной продукции за пределы Евросоюза на рынки Азии и Африки, где украинское зерно должно конкурировать с российским.

Он не уточнил, что именно Еврокомиссия ожидает от Киева в качестве жестов солидарности, но, учитывая дополнительные логистические расходы на вывоз зерна за пределы Евросоюза, вероятно, речь идет о дальнейшем снижении цены на украинское зерно для европейских посредников.

Войцеховский отметил, что аграрный сектор ЕС в 2022-2023 годах уже понес убытки в размере €19 млрд из-за роста украинского экспорта.