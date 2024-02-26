Победителем в номинации "Мы вместе" просветительской премии "Знание" стал военкор Пегов

Среди проектов в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" победила Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант Российских студенческих отрядов"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Военный корреспондент Семен Пегов победил в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" премии "Знание". Награждение лауреатов проходит в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Семен Пегов - журналист, военный корреспондент, автор и руководитель собственного медиапроекта военной тематики WarGonzo, Telegram-канал которого сегодня читают более 1,1 млн человек. С начала СВО военкор регулярно работает в зоне боевых действий и освещает происходящие там события, зачастую рискуя своей жизнью, стараясь передать читателям свежую информацию из зоны СВО. В 2022 году награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность", - отметили в пресс-службе общества "Знание".

Среди проектов в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" победила Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант Российских студенческих отрядов". Проект направлен на патриотическое воспитание и развитие добровольчества в молодежной среде. Участники акции в составе отрядов отправляются в отдаленные населенные пункты регионов России и оказывают адресную помощь ветеранам и семьям участников СВО, благоустраивают социальные объекты, проводят профориентационные встречи со школьниками и студентами, а также мастер-классы и игры с детьми, организовывают спортивные соревнования и концерты для местного населения. В 2023 году в акции приняли участие 10 тыс. студентов из 72 регионов страны, была оказана помощь жителям 1,2 тыс. населенных пунктов.

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях - на 6 больше, чем в прошлом году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.