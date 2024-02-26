Глава ДНР заявил, что дома и предприятия Авдеевки намерены восстанавливать в комплексе

Прежде город должны разминировать саперы, обследовать строители и коммунальщики, отметил Денис Пушилин

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены в комплексе восстанавливать жилые дома и предприятия в Авдеевке, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Авдеевка - один из старейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. <…> Вот уже более 250 лет данному городу, поэтому сказать, что нам такой город теперь не нужен, особенно после его освобождения, будет неправильно. <…> [Восстановление Авдеевки] должно быть обусловлено и восстановлением предприятий, потому что восстанавливать просто жилье без привязки к предприятиям, которые будут создавать рабочие места, нецелесообразно", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Пушилин отметил, что перед разработкой мастер-плана по восстановлению Авдеевки город должны разминировать саперы, обследовать строители и коммунальщики.

Ранее Пушилин сообщал, что решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии.