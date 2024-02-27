Награждение финалистов конкурса брендов АСИ пройдет 29 февраля

Участие в конкурсе принимают производители разнообразной продукции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония награждения финалистов конкурса брендов "Знай наших", который второй год подряд проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), состоится 29 февраля. Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева.

"Есть очень много локальных креативных брендов, у которых точно большие шансы на успех и на российском рынке, и на международных площадках. По итогам первого конкурса мы уже можем говорить о том, что для отечественных брендов он стал новым этапом развития. Средний рост выручки у победителей составил более 50%, есть компании, у которых этот показатель превысил 250%. Финалистов и победителей конкурса узнаем уже 29 февраля", - сказала она.

Чупшева отметила, что участие в конкурсе принимают производители самой разной продукции - от брендов здорового питания для людей с диабетом и модной одежды до безэкипажных маломерных судов и единственных в мире плавучих домов, способных вмерзать в лед.

Победители конкурса получат доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях. По словам гендиректора АСИ, лучший бренд по версии "Сбера" получит помощь в разработке коммуникационной стратегии, возможность разместить информацию бренда-победителя на экранах банкоматов. Группа компаний Russ предоставит предпринимателям цифровой и статичный рекламный инвентарь, будет сопровождать их на всем пути - от рекомендаций по визуальному оформлению до юридических консультаций.

При этом есть предприниматели, которые параллельно принимают участие и в конкурсе идей форума "Сильные идеи для нового времени". "Например, в этом году на форум идей поступила заявка из Казани о создании центра для мам с особенными детьми, где мамы могут работать, пока с ребенком занимаются специалисты. И от этого же лидера - Далии Гайнановой, которая сама является мамой особенного мальчика, есть заявка на конкурс брендов. Это бренд одежды для детей с инвалидностью GT dress", - рассказала она.

Конкурс "Знай наших" организован, чтобы поддержать перспективные отечественные бренды во всех регионах страны. Впервые он прошел в 2023 году по поручению президента РФ и собрал порядка 5 тыс. участников - растущих российских компаний с высокой степенью локализации производства. Победители получили поддержку в продвижении их продукции и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль. В этом году количество заявок на конкурс превысило 12 тыс. - это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.